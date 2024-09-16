Премию Махмутова получила сотрудница ИРО РТ и учитель истории из Казани

Педагог по истории и обществознания гимназии №184 им. Махмутова в Казани Ильмира Фазылзянова, а также научный работник Центра реализации программ и проектов Института развития образования Татарстана Диляра Шакирова стали лауреатами Госпремии Махмутова за текущий год. Такой указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Такая премия вручается россиянам с 2017 года. Ее могут получить учителя за значительный вклад в научно-методическую работу, подготовку кадров, применение технологий в образовании и за многое другое. Ежегодно ее получают 2 учителя.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах назначили нового начальника жилищной инспекции.

3 новых руководителей Челнов показал глава города Наиль Магдеев на совещании.

Помимо этого, мэр Набережных Челнов Татарстана наградил Шамиля Мухаметдинова.