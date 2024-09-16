В Набережных Челнах назначили нового начальника жилищной инспекции

3 новых руководителей Челнов показал глава города Наиль Магдеев на совещании.

Теперь на посту руководителя межрайонной Жилищной инспекции - Ильнур Хуснутдинов. Директор «Челныгаза» - Юрий Камышанский. Теротдел управления федслужбы по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ - Лемуза Нафигуллина.

Помимо этого, мэр Набережных Челнов наградил Шамиля Мухаметдинова, который в период с 2009 по 2024 год трудился начальником челнинской Жилищной инспекции. Специалиста похвалили за хорошую работу в сфере госжилнадзора.

Ранее мы писали о том, что главой Мамадышского района Республики Татарстан стал Вадим Никитин. Такое решение вместе приняли местные чиновники во время заседания.

Депутат поблагодарил руководство региона и татарстанцев за доверие.