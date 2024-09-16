Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Набережных Челнах назначили нового начальника жилищной инспекции

Помимо этого, мэр Наьережных Челнов наградил Ша...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

3 новых руководителей Челнов показал глава города Наиль Магдеев на совещании.

Теперь на посту руководителя межрайонной Жилищной инспекции - Ильнур Хуснутдинов. Директор «Челныгаза» - Юрий Камышанский. Теротдел управления федслужбы по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ - Лемуза Нафигуллина.

Помимо этого, мэр Набережных Челнов наградил Шамиля Мухаметдинова, который в период с 2009 по 2024 год трудился начальником челнинской Жилищной инспекции. Специалиста похвалили за хорошую работу в сфере госжилнадзора.

Ранее мы писали о том, что главой Мамадышского района Республики Татарстан стал Вадим Никитин. Такое решение вместе приняли местные чиновники во время заседания.

Депутат поблагодарил руководство региона и татарстанцев за доверие.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Гид по скидкам Казани

день назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

сетка от тараканов для вентиляции

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Интересное в Казани

3 дня назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?

рекламная фотосъемка в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане девочка оглохла после вакцинации

Новости Татарстана

час назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

7 часов назад

Аномальная жара в Казани не побила рекорд
Новости Татарстана
3 дня назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Татарстана

13 минут назад

Появилось видео смертельной аварии между грузовиком и легковушкой в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Казани

23 минуты назад

Премию Махмутова получила сотрудница ИРО РТ и учитель истории из Казани

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Набережных Челнах назначили нового начальника жилищной инспекции
Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
6 часов назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

Новости Татарстана

час назад

Детям из Тукаевского района после вмешательства прокуратуры выплатили деньги

Новости Татарстана

2 часа назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 21 сентября пройдет «Кросс нации»
Старшее поколение сельских жителей Татарстана с...
Важное в РТ
6 дней назад

Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом
Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю ...
Новости Казани
6 часов назад

Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей