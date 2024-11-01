Появились подробности поджога в казанском СИЗО №5

30 октября в следственном изоляторе №5 на судебном заседании в режиме ВКС мужчина за организацию преступного сообщества, умышленно поджег собственную куртку. Об этом рассказали в УФСИН.

Правоохранители быстро потушили пламя и вызвали медика для оказания помощи. Сейчас состояние здоровья фигуранта удовлетворительное.

Сведения о нарушении прав человека в учреждении ложные. Условия содержания осужденных отвечают нормам законодательства. Права и законные интересы мужчины не были нарушены. Давление никто не оказывал. Физическая сила ни к кому не применялась.

По этому факту назначена проверка.



Ранее мы писали о том, что казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне. Об этом рассказали в Росгвардии по Республике Татарстан.

Задержанного доставили в отделение полиции, где у изъяли краденные телефоны, вот только денег при нем уже не было.