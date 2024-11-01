Появились подробности поджога в казанском СИЗО №5
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30 октября в следственном изоляторе №5 на судебном заседании в режиме ВКС мужчина за организацию преступного сообщества, умышленно поджег собственную куртку. Об этом рассказали в УФСИН.
Правоохранители быстро потушили пламя и вызвали медика для оказания помощи. Сейчас состояние здоровья фигуранта удовлетворительное.
Сведения о нарушении прав человека в учреждении ложные. Условия содержания осужденных отвечают нормам законодательства. Права и законные интересы мужчины не были нарушены. Давление никто не оказывал. Физическая сила ни к кому не применялась.
По этому факту назначена проверка.
Ранее мы писали о том, что казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне. Об этом рассказали в Росгвардии по Республике Татарстан.
Задержанного доставили в отделение полиции, где у изъяли краденные телефоны, вот только денег при нем уже не было.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец