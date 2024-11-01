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Казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне

Мужчину, который подходил под описание работник...

pixabay.com

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Казанец забрал 2 телефона у администратора массажного салона. При этом, гость угрожал сотруднику электрошокером. Об этом рассказали в Росгвардии по РТ.

Инцидент произошел в Вахитовском районе, где в вечернее время наряд вневедомственной охраны получил сообщение о преступлении. Полицейские передали ориентировку на подозреваемого, и росгвардейцы начали обследование окружающей территории.

Мужчину, который подходил под описание работников, увидели на детской площадке на ул. Марджани. Задержанный - пьяный житель Казани 1959 г. р., который раньше был клиентом этого салона.

По сведениям сотрудников полиции, после массажа он принялся угрожать администратору отпугивающим предметом, а затем взял 2 мобильника и 17 тысяч рублей. После того, как агрессор ушел, пострадавшая вызвала правоохранителей.

Задержанного доставили в отделение полиции, где у изъяли краденные телефоны, вот только денег при нем уже не было. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 162 УК РФ «Разбой».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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