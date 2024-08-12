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Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Внутри заведения будет проведен косметический р...

Aleksey Karaychentsev/Википедия

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Организация «Магазин Магазинов» опубликовала эскизы торгового центра «Кольцо» в Казани. Работы начались 5 августа 2024 года.

Внутри заведения будет проведен косметический ремонт. Территории поменяются в соответствии с новыми тенденциями.

Фото: ТГ «Магазин Магазинов».

Ранее мы писали о том, что сотрудники ГУФСС по Республике Татарстан выделили 9 миллионов рублей на покупку авиационных билетов для мигрантов, которых планируют выдворить из России. Документ опубликован на сайте государственных закупок. Заявки начнут приниматься круглые сутки, в частности в выходные дни и праздники.

Кроме того, мы говорили, что сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствуют нормам гигиены. После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям. Мэриям районов были направлены предложения об организации аншлагов о запрете отдыха на этих водоёмах.

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