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В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов

Заявки начнут приниматься круглые сутки

Екатерина Елисеева

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Сотрудники ГУФСС по РТ выделило 9 миллионов рублей на покупку авиационных билетов для мигрантов, которых планируют выдворить из России. Документ опубликован на сайте государственных закупок.

Затраты пойдут на перевозку и все расходы, которые будут связаны с багажом, страхованием, сборами, налогами и т.д..

Заявки начнут приниматься круглые сутки, в частности в выходные дни и праздники.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствуют нормам гигиены. После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям. Мэриям районов были направлены предложения об организации аншлагов о запрете отдыха на этих водоёмах.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты.

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