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· Полина Модестова

Отправили под арест: начальник тыла МВД по Татарстану обвиняется в коррупции

Суд отправил начальника тыла МВД по Татарстану под арест до 4 сентября 2023 года
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Басманным судом Москвы начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров был отправлен под арест до 4 сентября 2023 года, сообщает портал iz.ru.

Напомним, что мужчина обвиняется в коррупции. Как ранее стало известно, обвиняемый провел в отделе следкома вместе со своим адвокатом всю ночь. Около пяти утра он был этапирован в Москву.

По версии следствия, Рамиль Шакиров проводил закупки от МВД лишь для нужных конор и брал за это взятки.

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