Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки
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Телеграм-канал Mash Iptash сообщает, что начальника тыла МВД Татарстана обвиняют в получении особо крупной взятки, из-за чего он и был задержан.
В приволжском отделе следкома Рамиль Шакиров и его адвокат провели ночь. По данным телеграм-канала, около пяти утра он был этапирован в Москву. Меру пресечения будут избирать в Басманном суде.
По версии следствия, Рамиль проводил закупки от МВД только для нужных контор и брал за это взятки.