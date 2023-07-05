Провели всю ночь в отделе следкома: начальника тыла МВД Татарстана подозревают в получении крупной взятки

Начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова подозревают в получении особо крупной взятки

Телеграм-канал Mash Iptash сообщает, что начальника тыла МВД Татарстана обвиняют в получении особо крупной взятки, из-за чего он и был задержан.

В приволжском отделе следкома Рамиль Шакиров и его адвокат провели ночь. По данным телеграм-канала, около пяти утра он был этапирован в Москву. Меру пресечения будут избирать в Басманном суде.

По версии следствия, Рамиль проводил закупки от МВД только для нужных контор и брал за это взятки.