Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Екатерина Елисеева
На ул. Батурина около стен Кремля произошла авария. Водитель автомобиля Hyundai, по словам водителя Renault, внезапно стал поворачивать обратно, что и стало причиной ДТП.
Водитель автомобиля Renault рассказал, что он хотел маневрировать, однако не учел безопасность своего поступка.
Как итог, у Hyundai оторвало колесо, а водитель травмировал ногу. От госпитализации он отказался, пиешт Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что водитель пострадал в ДТП в Кукморском районе 29 апреля.
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