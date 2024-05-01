Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина

На ул. Батурина около стен Кремля произошла авария. Водитель автомобиля Hyundai, по словам водителя Renault, внезапно стал поворачивать обратно, что и стало причиной ДТП.

Водитель автомобиля Renault рассказал, что он хотел маневрировать, однако не учел безопасность своего поступка.

Как итог, у Hyundai оторвало колесо, а водитель травмировал ногу. От госпитализации он отказался, пиешт Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что водитель пострадал в ДТП в Кукморском районе 29 апреля.