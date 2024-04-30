Водитель пострадал в ДТП в Кукморском районе 29 апреля

В результате ДТП в Кукморском районе 2 легковушки оказались в кювете, 1 пострадал. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Все случилось 29 апреля 2024 года, в 16:55 на трассе «Кукмор — Шемордан — Янцобино — Большой Сардек — Трыш». Водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительной информации, не справился с управлением в ходе обгона, в результате он столкнулся с «Ладой X-Ray». 2 машины после аварии съехали в кювет. Водителя «Калины» госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что 2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП.