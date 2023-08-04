Необходим большой объем работ: стало известно, откроют ли в скором времени в Казани аналог IKEA

В Казани до конца 2023 года не планируют открывать турецкий аналог IKEA - магазин Kelebek

Ранее появлялась информация о том, что в Казани может появиться турецкий аналог IKEA - магазин Kelebek. На данный момент один такой магазин уже работает в Москве. Однако, как сообщает «РБК Татарстан», ссылаясь на компанию зарубежной фильмы, в столице Татарстана открытие такого магазина до конца 2023 года не планируется.

При этом отмечается, что планы на открытие безусловно есть, но пока что нет конкретных точек и информации о планах, реализуемых в ближайшем будущем.

Казань в компании Kelebek охарактеризовали как стратегически важный и интересный город, отметив, что компания открыта вк партнерству и готова рассматривать предложения о партнерских отношениях, если такие есть. Однако, на данный момент от города не поступало никаких предложений. Нет информации и о сроках открытия. Отмечается лишь, что быстро сделать это не получиться, так как нужно найти подходящую площадь, а также провести большой объем работ и ремонт.