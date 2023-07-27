Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek

В Казани могут открыть Kelebek - турецкий аналог IKEA

Стало известно, что в Казани могут открыть магазин Kelebek, который станет турецким аналогом IKEA. Первый магазин сети уже появился в Москве, в торговом центре «Мега Теплый стан». Представители компании планируют открытие магазинов во всех регионах России. В Татарстане, вероятно, он появился в Казани, сообщает kazan.kp.ru.

Магазин Kelebek специализируется на продаже мебели, текстиля и товаров для дома и сада. Ранее говорилось о возможном открытии белорусского аналога IKEA.