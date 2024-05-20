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· 16+ · Алина Алмакаева

На пешеходном переходе в Казани сбили ребёнка

На улице Энергетиков в Казани произошло ДТП. В нём пострадала 9-летняя девочка.

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На улице Энергетиков в Казани произошло ДТП. В нём пострадала 9-летняя девочка. Маленький ребёнок переходит дорогу по пешеходному переходу. Но водитель автомобиля марки Haval, не уступив дорогу, 39-летняя женщина сбила школьницу. По данным свидетелей, в тот момент девочка шла в школу.

Ребёнку была оказана необходимая медицинская помощь, после чего её отпустили домой. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

До этого в Казани молодой человек, управлявший каршерингом, сбил неадекватного пешехода на улице Краснококшайской. Как рассказал автомобилист, мужчина выбежал на проезжую часть в нетрезвом состоянии и сам лез под колеса машин.

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