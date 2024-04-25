Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы

Полузащитник команды «Рубин» из Казани Дарко Йевтич заявил, что он думал о завершении своей карьеры после травмы.

Мужчина сообщил, что после тяжелой травмы некоторые футболисты не возвращаются к игре. У Дарко был диагностирован разрыв крестообразных связок и мениска, а также повреждения хряща и коллатерали. По словам полузащитника, его колено было почти пустое, пишет Metaratings. Кроме того, восстановление затянулось из-за очередной операции.

По этой причине Йевтич начал думать о завершении карьеры. В том числе, после тренировок он испытывал боль. Дарко подчеркнул, что все равно продолжал тренироваться.

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