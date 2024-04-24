Форвард «Нефтяника» из Альметьевска потерял сознание во время 4 матча

Форвард «Нефтяника» из Альметьевска Кирилл Крутов упал без сознания в финале плей-офф ВХЛ. Все случилось после силового приема защитника команды АКМ Павла Медведева.

В ходе 4-го матча финальной серии мужчина оказался получил силовой прием Медведева. После этого он рухнул на лед без сознания. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь и увезли на носилках в больницу.

Как итог, тульского игрока удалили до конца матча. Через некоторое время Кирилл Крутов пришел в сознание и прошел МРТ, пишет Матч.

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