Казанцы жалуются на бар рядом с детсадом и школой №84

Питейная точка располагается на улице Каштановая, 21А — п. Дербышки. Местные жители рассказали, что каждую ночь в заведении можно услышать крики, музыку и шумные разборки.

Почти регулярно в этом баре случаются драки и поножовщины, а внутри здания бегают грызуны. При этом, строение находится около школы №84 и детсада №289.

Ранее мы писали о том, что в Казани на пр. Победы затопило проезжую часть.

Также, на Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель.

Кроме того, мы говорили, что водитель за рулём автомобиля Лада Калина возле улицы Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

Также, на пешеходном переходе минивэн Fiat сбил юного велосипедиста. Известно, что перед самим дорожном происшествии, маленький ребёнок не слез с двухколёсного транспорта перед тем, как начать переходить проезжую часть.