Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе
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Автолюбитель за рулём Лады Калины возле ул. Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки был в нетрезвом состоянии. Что принимал или выпивал автолюбитель будут выяснять специалисты.
Ранее мы писали, что Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, после реставрации начнёт полноценную работу для верующих и туристов, желающих посетить старый и необычный храм.
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