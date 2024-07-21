Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе

Автолюбитель за рулём Лады Калины возле ул. Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

Телеграм-канал Region 116

Подписаться в Telegram

Автолюбитель за рулём Лады Калины возле ул. Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки был в нетрезвом состоянии. Что принимал или выпивал автолюбитель будут выяснять специалисты.

Ранее мы писали, что Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, после реставрации начнёт полноценную работу для верующих и туристов, желающих посетить старый и необычный храм.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

Новости Казани

2 часа назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

уничтожение тараканов во

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани

день назад

Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака

уроки игры на блокфлейте в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Казани

день назад

Победители олимпиад из Казани будут получать от города до 40 тыс. рублей

Новости Казани

4 часа назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Казани
2 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Татарстана

2 минуты назад

Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Новости Казани

27 минут назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

час назад

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе

Новости Татарстана

2 часа назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
2 дня назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Казани

5 часов назад

В домах Советского района сутки не будет воды

Новости Татарстана

5 часов назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет
Интересное в Казани
6 дней назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
2 дня назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч