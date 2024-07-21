Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе

Автолюбитель за рулём Лады Калины возле ул. Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки был в нетрезвом состоянии. Что принимал или выпивал автолюбитель будут выяснять специалисты.

Ранее мы писали, что Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, после реставрации начнёт полноценную работу для верующих и туристов, желающих посетить старый и необычный храм.