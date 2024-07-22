На Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель
Катя Царева
В Казани на Сибирском тракте после наезда на провал травмировался мужчина. В автомобиле Peugeot в тот момент сработала подушка безопасности.
Водитель поворачивал с улицы Халитова на Сибирский тракт и попал яму. В луже находился провал приблизительно 10 сантиметров. В результате, дорожного происшествия пробило 2 правых колеса. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Ранее мы писали о том, что водитель за рулём автомобиля Лада Калина возле улицы Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.
Кроме того, мы говорили, что на пешеходном переходе минивэн Fiat сбил юного велосипедиста. Известно, что перед самим дорожном происшествии, маленький ребёнок не слез с двухколёсного транспорта перед тем, как начать переходить проезжую часть.
Мальчика доставили в больницу.
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