На Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель

В Казани на Сибирском тракте после наезда на провал травмировался мужчина. В автомобиле Peugeot в тот момент сработала подушка безопасности.

Водитель поворачивал с улицы Халитова на Сибирский тракт и попал яму. В луже находился провал приблизительно 10 сантиметров. В результате, дорожного происшествия пробило 2 правых колеса. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее мы писали о том, что водитель за рулём автомобиля Лада Калина возле улицы Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

Кроме того, мы говорили, что на пешеходном переходе минивэн Fiat сбил юного велосипедиста. Известно, что перед самим дорожном происшествии, маленький ребёнок не слез с двухколёсного транспорта перед тем, как начать переходить проезжую часть.

Мальчика доставили в больницу.