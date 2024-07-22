В Казани на пр. Победы затопило дорогу

В Казани на пр. Победы затопило проезжую часть. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Судя по ролику, один из автомобилей не смог продолжить движение.

Ранее мы писали о том, что на Сибирском тракте после наезда на яму травмировался водитель. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Кроме того, мы говорили, что водитель за рулём автомобиля Лада Калина возле улицы Широкая вылетел на встречку и столкнулся с такси Hyundai Solaris.

Также, на пешеходном переходе минивэн Fiat сбил юного велосипедиста. Известно, что перед самим дорожном происшествии, маленький ребёнок не слез с двухколёсного транспорта перед тем, как начать переходить проезжую часть.

Мальчика доставили в больницу.