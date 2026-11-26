В Татарстане курьерам с личными заказами запретили проходить в здания мировых судей. Об этом на заседании коллегии Минюста республики сообщил заместитель министра Марат Низамиев.

Мера стала частью работы по усилению безопасности на судебных участках. Как пояснил Низамиев, изменения внесены в приказ о правилах пребывания посетителей. Участки оборудованы металлодетекторами, системами пропуска и видеонаблюдения, а у каждого судьи есть возможность экстренно вызвать помощь через «тревожную кнопку». В рабочее время безопасность обеспечивают судебные приставы, в нерабочее — охранно-пожарная сигнализация.

Замминистра также привел статистику: за 2026 год приставы предотвратили 418 попыток проноса запрещенных предметов, включая три единицы газового и травматического оружия и два электрошокера. Пропускная система способна выявлять должников и лиц, скрывающихся от суда или следствия.

Для отработки действий при чрезвычайных ситуациях ежегодно проводятся учения. В текущем году они прошли на участках Ново-Савиновского и Менделеевского районов, до конца года запланированы в Алексеевском и Московском районах Казани.