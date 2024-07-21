Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах
Госавтоинспекция Татарстана
На пешеходном переходе минивэн Fiat сбил юного велосипедиста. Ребёнок не слез с двухколёсного транспорта перед тем, как начать переходить дорогу.
Мальчика доставили в больницу, но помощь медиков оказалась безуспешной и ребёнок скончался.
Ранее мы сообщали, что в столице Татарстана прошёл крестный ход в честь 445-летия явления иконы Казанской Божией Матери.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань