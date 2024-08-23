Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцам напомнили о выходном 30 августа из-за Дня города и Татарстана

Не так давно говорилось, что в исполнительном к...

Nick Onrise/Яндекс.Карты

Подписаться в Telegram

У жителей региональной столицы на следующей неделе из-за Дня города и республики будет еще один выходной день. Об этом сообщили в администрации Казани.

Так, 30 августа 2024 года, для жителей устроят выходной, а продолжительность рабочего дня 29 августа будет меньше на 1 час.

В региональной столице в пятницу прогнозируется открытие парка «Елмай», мероприятие «Казанская осень», парад людей на байкерах, а также выступление «Братьев Грим» и Димы Билана, и т.д.

Не так давно говорилось, что в исполнительном комитете города приказали усилить защиту общественных мест к 30 августа. В столице специалисты продолжают готовиться к празднику.

Ранее мы писали о том, что в Казани на озере Кабан семьи устроили флешмоб ко Дню флага России. Организаторы рассказали, что участвовали в акции молодожены, различные звезды, спортсмены и многие другие люди.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

дезинфекция от тараканов в квартире москва холодным туманом

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

окрашивание бейбилайтс в Новосибирске

Новости Казани

6 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей

Новости Казани

день назад

Казанская прокуратура требует проверить бывшего главу МВД по РТ Мишенькина

Новости Татарстана

день назад

Еще один аэродром в РТ катал туристов без лицензии
Новости Татарстана
день назад

Появились фотографии подсветки стелы «Казань» на Оренбургском тракте

Напомним, длина стелы составляет 28 метров

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке

Новости Казани

8 часов назад

В Казани пенсионер перевел 700 тысяч рублей псевдо дочери
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка