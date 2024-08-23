Казанцам напомнили о выходном 30 августа из-за Дня города и Татарстана

У жителей региональной столицы на следующей неделе из-за Дня города и республики будет еще один выходной день. Об этом сообщили в администрации Казани.

Так, 30 августа 2024 года, для жителей устроят выходной, а продолжительность рабочего дня 29 августа будет меньше на 1 час.

В региональной столице в пятницу прогнозируется открытие парка «Елмай», мероприятие «Казанская осень», парад людей на байкерах, а также выступление «Братьев Грим» и Димы Билана, и т.д.

Не так давно говорилось, что в исполнительном комитете города приказали усилить защиту общественных мест к 30 августа. В столице специалисты продолжают готовиться к празднику.

Ранее мы писали о том, что в Казани на озере Кабан семьи устроили флешмоб ко Дню флага России. Организаторы рассказали, что участвовали в акции молодожены, различные звезды, спортсмены и многие другие люди.