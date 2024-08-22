В Казани на озере Кабан семьи устроили флешмоб ко Дню флага России

В региональной столице Республики Татарстан на о. Кабан семьи организовали флешмоб ко Дню государственного флага РФ. Пар на прогулочных катамаранах признались близким и России в любви, а после этого подняли шары в цвет флага.

Организаторы рассказали, что участвовали в акции молодожены, различные звезды, спортсмены и многие другие люди. Известно, что люди брали на флешмоб и детей.

Свидетели мероприятия сняли все происходящее на видео, а также уже выложили фотографии в своих социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что 14 сентября 2024 года, в Казани пройдет музыкальное событие ТОН.

Само название означает высоту звука и отсылает людей к слову «ночь» в переводе с татарского. В этот день местные жители и гости города смогут услышать экспериментальную электронную музыку от исполнителей с разных мест страны.