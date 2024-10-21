Казань на этой неделе ждут дожди, туман и +14 градусов

22 октября прогнозируется облачность без значительных осадков. Скорость ветра до 14 метров в секунду. Ночью похолодает от 0 до +5 градусов, а днем потеплеет до +13 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

23 октября ожидается +3...+8 градусов ночью и +8...+13 днем. Могут быть дожди.

24 октября ночью, по словам метеорологов, будет +3...+8 градусов, днем ожидается +6...+11 градусов.

25 и 26 октября прогнозируется дождь и мокрый снег. Температура понизится до 0 — +5 ночью и +2...+7 градусов днем.

Ранее мы писали о том, что 4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году. Об этом рассказал глава города Ильсур Метшин. Мэр подчеркнул, что возведение метрополитена - дорогое дело. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.