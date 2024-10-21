4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году

В 2027 году могут сдать 4 станции 2-й ветки метро в Казани. Об этом РИА Новости рассказал глава города Ильсур Метшин.

По словам мэра, все идет по плану. При поддержке Минниханова сейчас специалисты прокладывают 1-й участок второй линии метрополитена. Его длина - 5,4 км. Он пройдет от ул. Фучика до Сахарова.

Метшин рассказал, что в городе появятся станции «100-летия ТАССР», «Тулпар», «Академическая» и «Зилант». Уже окончена проходка левого перегонного тоннеля от ст. метро «Академическая» до «100-летия ТАССР». Мэр подчеркнул, что возведение метрополитена - дорогое дело. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Ранее мы писали о том, что казанское метро планируют проложить до Республиканской клинической больницы. Об этом рассказал глава Казани Ильсура Метшина.