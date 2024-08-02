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Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе

На 2 месте - Кисловодск

Дарья Порсева

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Казань оказалась на 1 месте в списке городов России для отдыха не около моря в августе 2024 года. В среднем в городе отдыхающие останавливаются на 4 ночи.

На 2 месте - Кисловодск, где люди в среднем отдыхают примерно неделю. На 3 месте расположился Краснодар, где гости приезжают чаще на 2 ночи. Об этом сообщили в сервисе ТВИЛ.РУ.

Затем в рейтинге стоят такие города, как Волгоград, Красная Поляна, Нижний Новгород, Пятигорск, Сортавала, Соль-Илецк и Петрозаводск.

Ранее мы писали о том, что Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рублей.

Кроме того, мы говорили, что татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы. Такая акция действует каждый первый вторник месяца.

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