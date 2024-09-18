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Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами

Новый транспорт выйдет на линию 19 сентября

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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В региональной столице Татарстана до конца 2024 года начнут ходить 157 новых автобусов, вместо старых. Первая группа транспортов пришла на базу «ПАТП №2». В настоящее время ее готовят к работе. Новые низкопольные общественные средства передвижения, которые вмещают в себя 96 человек, будут курсировать по городу с кондиционерами. Кроме того, у этих автобусов низкий расход бензина, большой срок работы и наличие сервисной службы в РТ. Автобусы 18 сентября 2024 года, уже осмотрел глава города Ильсур Метшин.

Известно, что внутри будут не только кондиционеры, но и камеры, и USB-порты для зарядки. Новый транспорт выйдет на линию 19 сентября по маршрутам: №1, 5, 6, 10, 10а, 15, 18, 22, 30, 31, 36, 45, 46, 54, 60, 71, 72, 91.

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