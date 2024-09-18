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В Татарстане женщины живут дольше мужчин на 7 лет

По числу смертности РТ на 21 месте

pixabay.com

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В среднем продолжительность жизни в Республике Татарстан - 74,75 года, ее хотят увеличить до 75,57 лет. Об этом сообщил минздрав РТ Марсель Миннуллин.

По продолжительности жизни 16 регион находится на 15 месте в стране и первое в Приволжском федеральном округе. По числу смертности – 21 в рейтинге.

По словам специалиста, ресурс в росте продолжительности жизни заключается в профилактической медицине.

Ранее мы писали о том, что ледовое шоу фигуристки Алины Загитовой не смогут показать на саммите БРИКС, который пройдет в региональной столице Татарстана уже в период с 22 по 24 октября 2024 года, однако имеется желание развивать шоу и тиражировать. Об этом рассказал минспорта по Республике Татарстан Владимир Леонов

Кроме того, мы говорили, что министр спорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой.

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