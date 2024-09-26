Эльмира Зарипова прокомментировала ситуацию с пансионатом в Щербаково

Глава Министерства труда Татарстана попросила людей обращаться в службы социальной защиты, если они видят пенсионеров в сложной жизненной ситуации.

Эльмира Зарипова сообщила, что это вопиющий случай. Напомним, в одном из пансионатов умерла пенсионерка. Об этом она сообщила в ходе прямого эфира.

Специалист рассказала, что у владельцев закрытых и тихих пансионатов были иные мотивы. Зарипова просит людей не быть равнодушными и обращаться в полицию, если они замечают одиноких пенсионеров в сложной жизненной ситуации, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что в Казани прикрыли нелегальный пансионат для стариков.

Подпольный пансион, который появился в частном доме, организовала Чулпан Мифтахова, однако владельцу коттеджа Л. Якупову она представилась другим именем - Лейсан. Мужчина сообщил, что не знал о том, что внутри издевались над людьми. Участковый, по словам местных жителей, говорит, что после всех проверок все было спокойно.