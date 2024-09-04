В Казани прикрыли нелегальный пансионат для стариков

Подпольный пансион, который появился в частном доме, организовала Чулпан Мифтахова, однако владельцу коттеджа Л. Якупову она представилась другим именем - Лейсан. Мужчина сообщил, что не знал о том, что внутри издевались над людьми. Участковый, по словам местных жителей, говорит, что после всех проверок все было спокойно. Соседи признались Mash Iptash, что иногда слышали на территории дома мат, — на пенсионеров кричали. Люди отметили, что за постояльцами не ухаживал, и по предварительным данным, держали их в наручниках. Кроме того, когда один человек внутри умер, тело находилось в комнате 2 дня.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку. Внутри они увидели измученных пенсионеров в плохих условиях для проживания. Постояльцев доставили в медучреждения. Было возбуждено дело.

Ранее было обнаружили тело пенсионерки.