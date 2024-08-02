Экс-главу 2 районов Казани Сергея Миронова задержали

Экс-мэр Кировского и Московского районов города Сергей Миронов был задержан. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По неофициальной информации, бывший депутат провел ночь в изоляторе. В настоящее время суд думает над избранием меры пресечения.

По предварительным данным, Сергею вменяют мошенничество и превышение своих обязанностей. Миронов разрешение провести перепланировку квартиры своей мамы на 1 этаже. После этого помещение стало торговым объектом.

В середине марта 2024 года, бывший депутат уволился из-за утраты доверия.

Кроме того, в 2022 году Миронов не прописал дополнительный доход супруги.

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