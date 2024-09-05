Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

В региональной столице Республики Татарстан специалисты ограничат движение любого транспорта по улице Айвазовского. Причина - обустройство сетей газового снабжения.

В период с 13 по 24 сентября 2024 года, будет перекрыта дорога около дома №54/10 на улице Овражной. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города Казани.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана в период с 5 по 20 сентября 2024 года, будет остановлено движение по некоторым улицам. Причина – дорожные работы. Об этом рассказали в администрации Казани.

Кроме того, мы говорили, что на ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 миллионов рублей.

Кроме ремонтных работ на Станции, нужно будет провести капремонт Тюлячинской больницы. Все ремонтные работы должны будут проделаны до 1 декабря 2024 года.