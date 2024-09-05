Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

Причина - обустройство сетей газового снабжения

Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан специалисты ограничат движение любого транспорта по улице Айвазовского. Причина - обустройство сетей газового снабжения.

В период с 13 по 24 сентября 2024 года, будет перекрыта дорога около дома №54/10 на улице Овражной. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города Казани.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана в период с 5 по 20 сентября 2024 года, будет остановлено движение по некоторым улицам. Причина – дорожные работы. Об этом рассказали в администрации Казани.

Кроме того, мы говорили, что на ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 миллионов рублей.

Кроме ремонтных работ на Станции, нужно будет провести капремонт Тюлячинской больницы. Все ремонтные работы должны будут проделаны до 1 декабря 2024 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Новости России

час назад

ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта Банка на территории «Почты России» на сегодняшний день

дезинсекция подольск

Новости Казани

день назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

пуфы на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем

Новости Казани

день назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Новости Татарстана

9 часов назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Новости Татарстана

день назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»
Новости Казани
4 часа назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Об этом рассказали в администрации Казани

Новости Казани

39 минут назад

Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

3 часа назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Татарстана

3 часа назад

Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов
В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю...
Новости Казани
14 минут назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Новости Татарстана

3 часа назад

На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей

Новости Казани

5 часов назад

Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон

Новости Казани

7 часов назад

Высшую школу журналистики КФУ возглавила профессор Юлия Андреева
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106...
Новости Татарстана
5 часов назад

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей