Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Потасовка на дороге на ул. Маршала Чуйкова случилась между мигрантом и участником СВО. Сведения появились в телеграм-канале «Жесть Казани».

Автор поста сообщил, что уроженец другого государства ехал на арендованном автомобиле с братом и матерью и подрезал машину. За рулем легковушки был якобы нетрезвый участник спецоперации без прав.

Мужчина принял решение сказать о том, что он недоволен. Мигранты накинулись на бойца с резиновой дубинкой.

По предварительным данным, лишить водительских прав могут и жену военного, потому что она передала руль пьяному человеку. Автор публикации отметил, что заявление написали именно мигранты, им испортили автомобиль ножом.

Мужчина от заявления отказался.

Ранее мы писали о том, что 2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани.