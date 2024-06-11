2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани
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2 водителя решили устроить разборки прямо на проезжей части.
Все случилось на ул. Чуйкова в Казани. Автомобилисты не ограничились кулаками, мужчины вооружились битой и ножом. В результате, они разбили друг другу стекла и нанесли многие другие повреждения. Участники конфликта сильно не пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции предложили пройти мужчине тест на наличие спирта в крови, который показал превышение нормы. Как итог, автомобиль отправился без владельца на эвакуаторе, а участники потасрвуки ехали в отделение полиции.
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