2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани

2 водителя решили устроить разборки прямо на проезжей части.

Все случилось на ул. Чуйкова в Казани. Автомобилисты не ограничились кулаками, мужчины вооружились битой и ножом. В результате, они разбили друг другу стекла и нанесли многие другие повреждения. Участники конфликта сильно не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили пройти мужчине тест на наличие спирта в крови, который показал превышение нормы. Как итог, автомобиль отправился без владельца на эвакуаторе, а участники потасрвуки ехали в отделение полиции.

Ранее мы писали о том, что 23 июня в Казани организуют бесплатные шаттлы к 3 площадкам Сабантуя.