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Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре

Этот приезд может иметь большое значение для Южно-африкаской республики

БРИКС/ВК

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса хочет приехать на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом ТАСС рассказал посол африканской республики в РФ.

Дипломат сообщил, что президент Рамапоса был на всех встречах лидеров стран БРИКС, этот приезд может иметь большое значение для Южно-африкаской республики.

В региональную столицу Татарстана мужчина приедет в сопровождении делегации.

Напомним, средняя загрузка спортивных площадок зрителями на Играх БРИКС составила 82%.

Ранее мы писали о том, что в Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены. Его жена Юлия умерла от онкологии еще в конце мая 2024 года, и оставила ему полуторагодовалого малыша и 2 дочек от первого брака. Спустя неделю после этого, экс-супруг выгнал иностранца из ее квартиры и отобрал всех детей.

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