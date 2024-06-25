В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Казанский суд принял решение депортировать 29-летнего Иссафу Камара из Гвинеи-Бисау, а также отобрать у него ребенка после гибели его русской супруги, пишет Kazanfirst.

Его жена Юлия умерла от онкологии еще в конце мая 2024 года, и оставила ему полуторагодовалого малыша и 2 дочек от первого брака. Спустя неделю после этого, экс-супруг выгнал иностранца из ее квартиры и отобрал всех детей.

Мужчина пришел в отделение полиции, чтобы урегулировать вопрос о продлении документов на проживание в России. Тогда специалисты назначили африканцу судебное заседание за нарушение режима пребывания в РФ.

Ранее мы писали о том, что в Казани 24 июня посетитель бара попал в больницу с пробитой головой. Его друг, когда вышел на улицу, увидел убегающего человека, однако не успел его запомнить. Пострадавший сперва отказывался от поездки в больницу.