Средняя загрузка спортивных площадок зрителями на Играх БРИКС составила 82%

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвёл итоги Игр БРИКС.

Леонов высоко оценил качество мероприятия и считает, что Казань продемонстрировала высокий уровень, несмотря на трудности, и задала планку дальнейшим столицам Игр БРИКС.

Также Леонов сказал ТАСС, что спортсмены из 84 стран, выступивших на Играх БРИКС, оказались довольны уровнем соревнований.

При этом официально на Игры БРИКС ожидали сборные более 90 стран.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов на Сабантуе в Мирном объявил Игры БРИКС закрытыми и поблагодарил руководство страны и зрителей за доверие.