Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Бывший супруг певицы Нюши (Анна Шурочкина) и экс-чиновника из Казани Игоря Сивова обвиняют в мошенничестве. Эти сведения изданию KazanFirst подтвердил собственный источник.

На бывшего казанского депутата подали заявление в отделение полицию за «Мошенничество». По данным источника, экс-супруг певицы обманул местного бизнесмена на 10 млн рублей. Денежные средства ему нужны были для инвестиций в проект.

По предварительным данным, деньги Сивов все еще не отдал, именно по этой причине у правоохранителей лежит заявление на него.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками. Об этом рассказали в ГУФССП по Татарстану.

Администрация медицинского учреждения обратилась в суд. Судебные приставы связались с фигуранткой, чтобы она в нужное время выложила опровержение.