Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

По данным источника, экс-супруг певицы обманул ...

https://t.me/nyusha_nyusha

Подписаться в Telegram

Бывший супруг певицы Нюши (Анна Шурочкина) и экс-чиновника из Казани Игоря Сивова обвиняют в мошенничестве. Эти сведения изданию KazanFirst подтвердил собственный источник.

На бывшего казанского депутата подали заявление в отделение полицию за «Мошенничество». По данным источника, экс-супруг певицы обманул местного бизнесмена на 10 млн рублей. Денежные средства ему нужны были для инвестиций в проект.

По предварительным данным, деньги Сивов все еще не отдал, именно по этой причине у правоохранителей лежит заявление на него.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками. Об этом рассказали в ГУФССП по Татарстану.

Администрация медицинского учреждения обратилась в суд. Судебные приставы связались с фигуранткой, чтобы она в нужное время выложила опровержение.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

как выглядит клопы

Новости Татарстана

23 часа назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

покраска авто цены в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Казани

23 часа назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Татарстана

день назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

Рустем Нуриев показал эскиз будущего здания ЗАГСа в Елабуге

Новости Казани

3 часа назад

На ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

За жестокое убийство житель Альметьевска получил 12 лет колонии

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане в результате ДТП 2 сентября погиб велосипедист
Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сив...
Новости Казани
час назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Новости Казани

22 часа назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

день назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад

Новости Казани

день назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет
2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охра...
Новости Казани
час назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала
В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем
Новости Казани
7 часов назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем