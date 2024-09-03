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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками

Судебные приставы связались с фигуранткой

pixabay

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В Мензелинске женщина написала в местной группе, что 2 работников больницы оскорбляли и грубили ей. Об этом рассказали в ГУФССП по Татарстану.

Администрация медицинского учреждения обратилась в суд. После этого оказалось, что жительница РТ наврала. Суд постановил, что женщина должна написать в том же паблике, что она была неправа.

Судебные приставы связались с фигуранткой, чтобы она в нужное время выложила опровержение, а именно, что она сказала неправду и хочет извиниться перед сотрудниками.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах мужчина иногда портит павильоны в торговых рядах. Потерпевшие владельцы бизнеса и продавцы обеспокоены таким поведением.

Об этом рассказали свидетели в местном телеграм-канале. Они сообщили, что агрессор пугает продавцов. Не так давно он разбил витрины и раскидал товары. Видео.

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