Авиазавод в Казани поднял в небо первый собранный Ту-214

Авиационный завод Казани выпустил в полет первый Ту-214 с импортозамещёнными частями. Об этом сообщили в ОАК.

Однако судно собирали не с нуля. В официальном сообщении рассказали, что самолет взлетел «после восстановления летной годности».

Известно, что воздушное судно будут использовать для испытаний, а на базе такого самолета в будущем планируют собрать пассажирские самолеты.

Ту-214 подняли в небо на аэродроме местного авиационного завода. Полет длился 1,5 часа.

В официальном сообщении сказано, что пилоты проверили все системы борта. По информации экипажа, испытание прошло в штатном режиме, все системы работали без замечаний.

Однако не все полеты могут считаться удачными. К примеру, легкомоторное воздушное судно 13 июня 2024 года, жёстко село в нижнекамском аэропорту Бегишево в Татарстане.