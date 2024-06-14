Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Известно, что это самолет Diamond-42 эксплуатирует Санкт-Петербургский вуз гражданской авиации. 13 июня 2024 года, воздушное судно летело в небе над Татарстаном. По предварительным данным, во время посадки у борта сложились стойки шасси, по этой причине он упал. Потерпевших и погибших нет. Специалисты уже начали проверку. Все случилось в аэропорту Бегишево Нижнекамска..

Из-за аварии с воздушным судном в Нижнекамске были задержаны вылеты 2 рейсов — в Анталью и Сочи.

По предварительной информации, стойки шасси свернулись в ходе посадки из-за ошибки пилота. В самолете тогда были инструктор и курсант питерского вуза гражданской авиации.

Ранее мы писали о том, что Альберт Бикмуллин, который спас в Юдино Татарстана падающую с балкона полуторагодовалую девочку, уходит в зону специальной военной операции.