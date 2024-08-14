На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло жуткое ДТП с участием 2 автобусов

В Республике Марий Эл случилась жуткая авария с участием 2 автобусов. Все произошло в Медведевском районе 14 августа 2024 года, на 50 километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск.

По предварительной информации прокуратуры, водитель грузовика нарушил дистанцию и влетел в автобус рейса «Киров - Соль-Илецк», а затем было столкновение с «Лада Гранта» и «Ауди», а также с автобусом «Казань - Киров» и «КАМАЗа».

В результате, умер водитель грузового авто. 3 человека, в частности ребенок, госпитализированы. Все транспортные средства повреждены.

Ранее мы писали о том, что челнинец разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа в Новом городе. О случившемся первым узнал человек из соседнего дома и позвонил правоохранителям.

Кроме того, мы говорили, что татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание.