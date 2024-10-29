4 ноября в Казани ограничат движение автомобилей

Причина ограничений связана с Крестным ходом. Все начнется в 7:30 в Благовещенском соборе местного Кремля. После этого участники шествия пройдут от Благовещенского собора, вокруг Кремля и по: Батурина – К. Маркса – Миславского до Богородицкого монастыря.

Уже с 07:00 дорога по пути крестного хода на время будет перекрыта для движения, и в период с 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября 2024 года, на улице Миславского будет перекрыто для стоянки автомобилей. Ограничения станут сниматься по мере прохождения людей.

Власти Казани попросили местных жителей и гостей города заранее планировать свой путь.

Ранее мы писали о том, что супружеская пара Каюмовы из Набережных Челнов Республики Татарстан похвастались своим урожаем. Местные жители смогли вырастить лимон весом 1,3 кг прямо в собственной квартире.