Супружеская пара Каюмовы из Набережных Челнов Республики Татарстан похвастались своим урожаем. Местные жители смогли вырастить лимон весом 1,3 кг прямо в собственной квартире.

Насых Каюмов сообщил, что в минувшем году их лимон был весом 900 граммов, а уже в 2024 году они собрали второй урожай. Видео в телеграм-канале "most|Татарстан".

Известно, что наш герой - сотрудник на литейном заводе.

Каюмов добавил, что важно не упустить момент сбора урожая, чтобы не испортить дерево. Известно, что на растении еще дозревают 3 плода, пишет издание «Челнинские известия».

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе Республики Татарстан планируют организовать кумысолечебницу. Об эт Гигантский лимон весом в килограмм вырастила семья из Татарстанаом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин.

В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение. Территория для возведения кумысолечебницы есть.