«Стыд потеряли»: в Казани осудили болельщицу, которая хотела выйти замуж за хоккеиста «Ак Барса»

Жители Казани не оценили креатива хоккейной болельщицы, которая явилась на домашний матч "Ак Барса" с плакатом, гласившим, что она готова выйти замуж на игрока команды.

Публикация появилась в ряде местных пабликов.

Очевидцы отметили, что девушка при отсутствии такта и воспитания явно очень красивая. Но ее поступок, считают казанцы, сводит природные данные красотки к нулю.

Некоторые считают, что замуж она хотела бы выйти за хоккеиста только из-за финансовой выгоды.

Многие высказали мнение, что девушке следовало бы переписать плакат, чтобы быть честной, указав, что замуж она готова выйти не за хоккеиста, а за деньги.

Последний матч "Ак Барса" против московского "Спартака" завершился поражением казанского клуба со счетом 0:2.