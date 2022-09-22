Студенткам у здания КФУ начали раздавать листовки с предложениями поработать вебкам-моделями

Студенткам у здания КФУ и у Деревни Универсиады начали раздавать листовки с предложением подработки. Работа непыльная, но слегка аморальная - девушка предлагают начать карьеру вебкам-модели, пишет "КП".

Свой по большому счету притон организаторы назвали "модельным агентством". Девушкам обещают от 60 тысяч рублей в месяц, выплаты - каждый день, ежемесячные премии и свободный график.

От соискательниц требуют не только эффектные внешние данные, но и знание иностранного языка. Девушки должны быть совершеннолетними.

Организаторы также утверждают, что, раскрутившись, модели смогут зарабатывать и 150 тыс. в месяц, и 500 тысяч - потолка нет. Тем не менее, половину нужно будет отдавать владельцам "студии".

Вебкам-модели развлекают пользователей Сети, позируя в обнаженном виде и выполняя прихоти клиентов. В Казани и ранее работали подобные студии.