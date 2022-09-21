С 1 октября водители смогут предъявить инспектору ГИБДД электронные права

ГИБДД России с 1 октября разрешит водителям предъявлять инспекторам электронные, а не пластиковые водительские удостоверения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова, заявление он сделал в ходе проходящего сейчас в Казани форума Kazan Digital Week.

Получить электронные права будет просто - через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Через кабинет в приложении все это и будет работать на практике.

С 1 октября запустят экспериментальный режим использования электронного водительского удостоверения. То есть обязанность возить с собой обычные права на пластиковой основе пока полностью сохранится.

Ожидается, что в ближайшее время понятие электронного водительского удостоверения внесут в ПДД, и тогда нужды возить пластиковые права уже не будет.