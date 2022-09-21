«Госуслуги» обрушились после сообщений о повестках во время частичной мобилизации в портале

Сервис "Госуслуги" сегодня, 21 сентября, не выдержал наплыва посетителей и "рухнул". Все случилось после того, как появились сообщения, что повестки в военкоматы в рамках частичной мобилизации начнут приходить в личные кабинеты россиян на портале.

Позже Минцифры России заявило, что рассылка электронных повесток через "Госуслуги" не планируется, так как для этого отсутствует необходимая законодательная база.

"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет", — отметили в министерстве.

Пока известно точно, что повестки всем, кто подлежит частичной мобилизации, принесут традиционным способом - по почте.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Он объяснил свое решение необходимостью защитить суверенитет и целостность страны.