А давайте сразу «царем»: в России предложили переименовать президента в «правителя»

Фракция ЛДПР предложила использовать термин "правитель" вместо слова "президент", чтобы последнее в России "не укоренилось окончательно". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции ЛДПР в Государственной думе.

Либерал-демократы считают, что термин "президент"в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII в. в США, а распространился по всему миру он намного позднее.

"В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", — полагают в ЛДПР.

Такую поправку партийцы предлагали в проекте изменений Конституции, но она не была учтена. Сейчас, считают в ЛДПР, не поздно добавить это в главный документ РФ.