Как с СССР: Медведев назвал задачу, которую уже решила СВО на Украине на примере дворовой махачки

После начала специальной военной операции РФ на Донбассе с Россией начали считаться по-настоящему, как когда-то с Советским Союзом. И это - первая решенная задача СВО, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе", — написал политик.

Медведев вспомнил, что в РФ, будучи в составе G8, не была приглашена на встречу "семерки", на которой обсуждались вопросы и обороны, и экономики западных стран. Фактически со страной не считались, вот почему важно, чтобы государство уважали:

"Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", — написал Медведев.

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